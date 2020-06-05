أمانة منطقة عسير تطرح 40 فرصة استثمارية

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات 40 فرصة استثمارية، لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الاستثمارات شملت مشروعات مختلفة، منها إنشاء و تشغيل وصيانة مجمع الأسر المنتجة و مدارس خاصة، و شاليهات سياحية على طريق الملك فهد، ومجمع طبي، وغيرها من المشاريع.

وأضاف الحميدي بأن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر بوابة " فرص "، مشيراً إلى أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بالمنطقة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال، للاطلاع والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة , وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ويمكن للراغبين بالاطلاع و شراء كراسات الشروط و المواصفات من خلال الموقع الإلكتروني " بلدي " www.balady.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق" فرص " للأجهزة الذكية .