الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.68 % أي ما يعادل 231 نقطة، وأقفل عند مستوى 34350 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 53698321 سهماً، وتم التداول على أسهم 292 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 166 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 102 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.