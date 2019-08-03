الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تراجع.

وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 41ر98 نقطة، ما نسبته 37ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 01ر26485 نقطة، فيما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 73ر0 في المئة، ما يعادل 51ر21 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 05ر2932 نقطة.

وهبط مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 05ر107 نقطة، ما نسبته 32ر1 في المئة، ليغلق عند مستوى 07ر8004 نقطة.