الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض بتأثير زيادة في طلبات إعانة البطالة

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض عند الفتح اليوم بفعل زيادة في إصابات كوفيد-19 بالولايات المتحدة قد تعرقل التعافي السريع للاقتصاد، بينما أظهرت البيانات أيضا استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وسط موجة تسريحات ثانية.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 103.16 نقاط بما يعادل 0.39 بالمئة ليصل إلى 26016.45 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 11.85 نقطة أو 0.38 % ليسجل 3101.64 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 18.06 نقطة أو 0.18 % إلى 9892.48 نقطة.