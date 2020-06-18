أداء متباين لسوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

سجلت المؤشرات الرئيسة لسوق الأسهم الأمريكية، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مع تأثر السوق بأنباء عن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا، واحتمال جولة جديدة من الإغلاقات الاقتصادية، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين بشأن التعافي اقتصادياً.

وانخفض داو جونز في جلسة التداول 170.37 نقطة، أو 0.65 بالمئة، إلى 26119.61 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 11.25 نقطة، أو 0.36 بالمئة، ليغلق عند 3113.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 14.41 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 9910.28 نقاط.