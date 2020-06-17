البورصة المصرية تغلق على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 500 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 8ر580 مليار جنيه، وسط تعاملات كليه بلغت نحو 4 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 3 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 27ر0 % ليبلغ مستوى 75ر 10905 نقاط، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 25ر0 % ليبلغ مستوى 08ر 1316 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 11ر0 % ليبلغ مستوى 62ر2082 نقطة.