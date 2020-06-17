مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم مرتفعاً بنسبة 0.90 % ، متوقفاً عند 427.72 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 8 شركات، وانخفاض أسهم شركتين ، فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 635,627,669 سهماً، بقيمة 508,380,066 ديناراً عراقياً، تحصلت من إبرام 223 صفقة، شملت 21 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.