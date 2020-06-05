صندوق النقد يتوصل لاتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة عام، لمساعدة مصر على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

وقال الصندوق في بيانٍ صادر عنه اليوم: إن الاتفاق سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، ويضمن استمرار البلاد في التعافي من تأثير الجائحة.

وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى الخامس من يونيو.