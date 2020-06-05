بورصة بيروت تغلق على تحسن

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن بنسبة 0.36% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 581.36 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 41 ألفاً و440 سهماً، بقيمة 424 ألفاً و186 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 23 صفقة.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و39 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و17 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.