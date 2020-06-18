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غرفة الشرقية تنظم لقاء حول خدمات الموثق العقاري

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العرب اليوم - غرفة الشرقية تنظم لقاء حول خدمات الموثق العقاري

غرفة الشرقية
الدمام - العرب اليوم

نظمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني أمس، لقاء عن بعد حول مهام وخدمات الموثق العقاري، بمشاركة المحامي والموثق العقاري موسى النشمي.

وأكد النشمي أن خدمة التوثيق العقاري التي أطلقتها وزارة العدل تأتي لتقديم عدد من الخدمات بهدف التخفيف على مواقع كتابة العدل، مبيناً أن هناك خدمات بارزة يقوم بها الموثق العقاري تتمثل في عملية الإفراغات العقارية، والوكالات الشرعية، والإقرارات المالية، وعقود تأسيس الشركات، مؤكداً أن دخول خدمة التوثيق تعد نقلة نوعية في الأسواق العقارية.

وأشار المحامي والموثق العقاري إلى أن الموثق العقاري يتعامل مع الصكوك الإلكترونية، دون الصكوك القديمة التي لم يتم تحديثها، مبيناً أنه يمكن أن يبيع أو يفرغ الصك بالكامل، أو بشكل جزئي إذا كان الصك مفرزاً حسب القطع، وأما إذا كان مشاعاً فإن النظام يتعامل معه على أنه صك لقطعة أرض واحدة.

وذكر النشمي أن آلية السداد في حال إفراغ العقار يتم عبر ثلاث وسائل هي: "الشيك المصدّق الذي يفيد بحجز المبلغ، الحوالة البنكية، الهبة"، ولا يتم التعامل مع الشيك الورقي.

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غرفة الشرقية تنظم لقاء حول خدمات الموثق العقاري غرفة الشرقية تنظم لقاء حول خدمات الموثق العقاري



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