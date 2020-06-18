بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 7ر23 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5020 نقطة بنسبة هبوط بلغت 47ر0 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر134 مليون سهم تمت عبر 6768 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر33 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 12ر4186 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر55 مليون سهم تمت عبر 2703 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر33 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5443 نقطة بنسبة هبوط بلغت 62ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر79 مليون سهم تمت عبر 4065 صفقة بقيمة 09ر29 مليون دينار .