الأكاديمية المالية تستضيف اللقاء السنوي لجمعية الإكتواريين الخليجية

استضافت الأكاديمية المالية اليوم, أعمال اللقاء السنوي لجمعية الإكتواريين الخليجية، بحضور نحو 400 مشارك من مختلف دول العالم عبر لقاء مباشر عن بُعد بالتعاون مع جمعية الإكتواريين فيالخليج (GAS) وكذلك معهد وكلية الإكتواريين (IFoA).

وناقش اللقاء إدارة المخاطر في مختلف المنظمات ومؤسسات التقاعد والبنوك خلال جائحة كورونا حيث يعد الإكتواري ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا مهماً في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

وافتتح اللقاء المدير العام للأكاديمية المالية المكلف مانع بن محمد آل خمسان الذي أكد أن استضافة الأكاديمية المالية لهذا الحدث يأتي ضمن مبادرات الأكاديمية التي تهدف لتأهيل الكوادر

الوطنية الإكتوارية مهنياً وعلمياً وتمكين العاملين في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى من الاطلاع على آخر المستجدات في هذا القطاع مما ينعكس إيجاباً على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للإكتواريين السعوديين.

وأوصى المشاركين بمبادرة لإنشاء مركز للتعلم والتطوير للإكتواريين بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إضافة إلى العمل على استضافة الاختبارات المهنية العالمية المتخصصة للإكتواريين وأهمها اختبارات معهد (IFoA) في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وكذلك تقديم البرامج التدريبية التحضيرية لهذه الاختبارات ومختلف ورش العمل والمؤتمرات بهذا المجال.

مما يذكر أن قطاع التأمين يُعَّد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، وبوصف سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية

والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.