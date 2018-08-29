

حصدت وزارة التجارة والاستثمار شهادة الالتزام بالتميز Committed to Excellence C2E من المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM .

ويأتي ذلك لاهتمام الوزارة في تمكين وتطوير العمل المؤسسي وبمنهجيات ثابتة وموحدة وتقديم خدماتها للمستفيدين بشكل مميز ومن خلال سعي الوزارة لإيجاد إطار عمل موحد للتميز المؤسسي ، حيث تم اختيار النموذج الأوربي للتميز المؤسسي الذي يعد الأوسع انتشاراً عالميا , وتم الحصول على الشهادة بعد ستة أشهر من المراجعة التقييم والتحليل وتطبيق عدة مشاريع تحسينية تمس جميع المعنين من عملاء وشركاء وموظفين لضمان جودة الخدمات التي تقدم لهم .

وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة الأوربية للجودة عدة نقاط مكنت وزارة التجارة من حصد هذه الجائزة أهمها قوة الالتزام الواضح من القيادة العليا لتطوير مفاهيم التميز وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية من خلال تبني المفاهيم الاستراتيجية وبرامج التميز المؤسسي ونموذج EFQM كما يظهر من خلال تبني تأهيل وتدريب عشرة من موظفي الوزارة كمقيمين داخليين، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء في الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين مؤشر سهولة الأعمال في المملكة وتحسينه على مؤشرات التنافسية العالمية، كما بين التقرير تحقيق الوزارة لنتائج إيجابية لمعظم

مشاريع التحسين مما سيؤدي لتحقيق نتائج متميزة في دعم استراتيجية الوزارة ومسيرتها نحو التميز .

مما يذكر أن عملية تقييم منح شهادة الالتزام بالتميز تتم عن طريق مقيم دولي يتم تعيينه من مقر المؤسسة الاوربية للجودة EFQM في بلجيكا حيث هنأت الوزارة والقيادات العليا في تقريرها بعد عملية التقييم والفحص الشامل لكل المعطيات ليتم بعدها إعطاء الشهادة .

وتحرص الوزارة على إكمال مسيرة التميز المؤسسي لعلمها بأنها رحلة مستمرة لاسيما وأن الحصول على الشهادة هو خطوة أولى تليها عدة خطوات ومشاريع ومبادرات تحسينية من شأنها رفع مستوى التميز المؤسسي.