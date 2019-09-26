سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 26 سبتمبرآيلول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

الجنيه الاسترلينى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

جنيه استرليني = 20.0993 جنيه مصري

جنيه مصري = 0.0498 جنيه استرليني

 

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