الأسهم البريطانية تغلق علي انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعا بنسبة 0.51 %، ما يعادل 38.78 نقطة، ليصل عند مستوى 7571.92 نقطة.