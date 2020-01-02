البورصة الأمريكية تفتح على ارتفاع

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم مرتفعة حيث بدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 100.53 نقطة، أو 0.35 %، إلى 28638.97 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 13.89 نقطة، أو 0.43 % إلى 3244.67 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 66.86 نقطة، أو 0.75 %، إلى 9039.46 نقطة.