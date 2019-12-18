الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.4% أي ما يعادل 164 نقطة، وأقفل عند مستوى 41603 نقطة.

وبلغ حجم التداول 182857290 سهماً نفذت في 357 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 107 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 223 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.