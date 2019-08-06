النفط يهبط مع تصاعد التوترات التجارية بين أميركا والصين

انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر دون 60 دولارا للبرميل، مع تأجج المخاوف من ضعف الطلب العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال الجلسة، جرى تداول برنت عند 58.81 دولار للبرميل، بانخفاض أكثر من 22 بالمئة عن ذروته المسجلة في أبريل نيسان.

وخسر برنت أكثر من تسعة بالمئة في الأسبوع الأخير، مع توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية، واتخاذ بكين المزيد من الخطوات ضد الشحنات الزراعية الأميركية.

وردت الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني بتصنيف الصين متلاعبا في العملة.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 87 سنتا أو 1.45 بالمئة ليبلغ عند التسوية 58.94 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.06 دولار أو 1.94 بالمئة إلى 53.63 دولار للبرميل.

وبلغت الأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهرين، وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الاثنين وسط قلق المتعاملين من أن يؤدي النزاع بين أكبر مشترين للنفط في العالم إلى تقويض الطلب، مما دفع إلى تغطية مراكز مدينة اليوم الثلاثاء.

وربما تتلقى أسعار النفط بعض الدعم بعد التسوية اليوم، في ظل استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثامن على التوالي.

ومن المنتظر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الأسبوعية للمخزونات الساعة 2030 بتوقيت جرينتش، على أن تعلن الحكومة الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء.