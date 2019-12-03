مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين



أقفل مـؤشر البحريـن العام اليـوم عند مستوي 1,540.53 بارتفاع وقدره 2.69 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم أمس، في حين أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 762.98 بانخفاض وقـدره 0.28 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3.38 ملايين سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 1.22 مليون دينار بحريـني، تـم تنفيذها خلال 57 صفقة.

وقد تم اليـوم تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار إقـفالاتـها السابـقة.