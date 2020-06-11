أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد معاملات مضطربة

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم مع ترقب المستثمرين لأول توقعات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي منذ الركود الذي أوقدت شرارته جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ في فبراير.

وقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا /4ر0/ بالمائة، مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي. وتصدرت أسهم السفر

والترفيه الانخفاضات.وتذيل سهم جست إيت تيك أواي لطلب الطعام قائمة الأداء على ستوكس 600 بانخفاضه /3ر13/ بالمائة، بعد أن قالت الشركة إنها في محادثات بلغت مراحلها المتقدمة لشراء جرَب-هَب في صفقة مبادلة أسهم.

ومن المتوقع أن تشير توقعات البنك المركزي إلى انهيار في الناتج هذا العام وأسعار فائدة قريبة من الصفر للأعوام القليلة القادمة. وسيكون أي

مؤشر على أن البنك قد يكبح إجراءات التحفيز المتخذة حديثا كفيلا بإثارة فزع المستثمرين.