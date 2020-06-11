الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.18 %

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.18 % أي ما يعادل 63 نقطة، وأقفل عند مستوى 35128 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 145261603 سهماً، وتم التداول على أسهم 352 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 194 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 127 شركة، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.