الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.75 % أي ما يعادل 261 نقطة، وأقفل عند مستوى 35065 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 139852556 سهماً، وتم التداول على أسهم 350 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 188 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 141 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.