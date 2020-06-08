الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.16 % أي ما يعادل 399 نقطة، وأقفل عند مستوى 34749 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144060791 سهماً، وجرى التداول على أسهم 328 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 205 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 106 شركات، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.