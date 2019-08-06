ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي
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ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي

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العرب اليوم - ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي

البنك المركزي المصري
القاهرة - العرب اليوم

سجل صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا إلى 44.917 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري.

وقال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو  من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، وفق ما نقلت "رويترز".

وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشاد بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض مصر، مشيرا إلى أن التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام، كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري تراجع 24.6 في المئة إلى 3.34 مليار دولار في مايو، حيث ارتفعت الصادرات 1.6في المئة، وانخفضت الواردات 14.8في المئة.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.68 مليار دولار في مايو من 2.64 مليار قبل سنة، نتيجة ارتفاع صادرات الأسمدة 27.5 في المئة والملابس الجاهزة 2.8 في المئة

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ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي



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