بورصة بيروت تغلق على تراجع

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.25% أي ما يعادل نقطتين ، ليغلق عند مستوى 579.89 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و835 سهماً، بقيمة 131 ألفاً و995 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 16 صفقة .

كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و24 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و39 ألف دولار لجلسة التداول السابقة .