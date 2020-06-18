البورصة المصرية تغلق على تباين وتخسر 8ر1 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم "ختام تعاملات الأسبوع" وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر579 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 44ر0 % ليبلغ مستوى 87ر10857 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 72ر0 % ليبلغ مستوى 57ر 1325 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 32ر0 % ليبلغ مستوى 24ر2089 نقطة.