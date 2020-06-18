مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,274.30 بارتفاع قدره 0.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 590.52 بارتفاع قدره 0.27 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و295 ألفاً و451 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 701 ألف و398 ديناراً بحرينياً نُفذت من خلال 61 صفقة.