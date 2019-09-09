سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 10 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية
آخر تحديث GMT02:09:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

الدينار التونسى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

دينار تونسي = 5.7495 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.1739 دينار تونسي

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 10 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 10 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية



أخبار ذات صلة

GMT 22:30 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الريال اليمنى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال اليمنى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

GMT 22:27 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

GMT 22:26 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

GMT 22:25 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

GMT 22:24 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الدرهم المغربى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدرهم المغربى اليوم 10 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بتنورة مخملية قصيرة سوداء نسقتها مع توب رائع باللون نفسه

إيرينا شايك تُثبت أن الأناقة ليست بثمن ما ترتديه بعد الكشف عن سعر إطلالتها اللافتة

واشنطن-العرب اليوم

كعادتها دائمًا تتألق العارضة الروسية إيرينا شايك بأجمل الإطلالات التي تعبر عن ذوقها الفريد ولمساتها الأنثوية الناعمة، فهي تعرف كيف تبرز جمالها وتعزز من جاذبيتها بما يليق برشاقتها ومكانتها كأشهر العارضات على الساحة. ورصدت مجلة "ماري كلير" النسائية، إطلالة شايك من حفل بازار أيكونز وألقت الضوء على سعر التنورة المخملية التي ارتدتها شايك، وكيف حولتها عندما نسقتها مع توب مخملي إلى قطعة تبدو باهظة الثمن بالرغم من سعرها الزهيد وهو 60 دولارًا فقط. فقد تألقت شايك بتنورة مخملية قصيرة باللون الأسود نسقتها مع توب مخملي رائع باللون نفسه بقصة حرف الـV عند الصدر والكشاكش العالية ناحية الأكتاف وهي من خط التجزئة الخاص بالعلامة التجارية H&M. وأثبتت شايك أن الأناقة يمكن أن تكتمل بلمسات بسيطة وليست بالأسعار الباهظة المبالغ فيها وأنها ت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:27 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

ظهور مميز لـ "نيكول كيدمان" في العرض الخاص لفيلمها
العرب اليوم - ظهور مميز لـ "نيكول كيدمان" في العرض الخاص لفيلمها

GMT 01:22 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

تعرف على أجمل معالم "مودينا" التي تزخر بالوجهات السياحية
العرب اليوم - تعرف على أجمل معالم "مودينا" التي تزخر بالوجهات السياحية

GMT 02:01 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

ديكورات غرف نوم مودرن بجمال اللون الأخضر بما يعكس جمال الطبيعة
العرب اليوم - ديكورات غرف نوم مودرن بجمال اللون الأخضر بما يعكس جمال الطبيعة

GMT 01:16 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

ترامب يُعلن انتهاء المحادثات مع حركة "طالبان" الأفغانية
العرب اليوم - ترامب يُعلن انتهاء المحادثات مع حركة "طالبان" الأفغانية

GMT 01:36 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

هويدا مصطفى تكشف عن تعديل المناهج التعليمية بسبب "السوشيال ميديا"
العرب اليوم - هويدا مصطفى تكشف عن تعديل المناهج التعليمية بسبب "السوشيال ميديا"

GMT 02:54 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

"الطبعات الحيوانية" تغزو ستايل النساء في أسبوع الموضة
العرب اليوم - "الطبعات الحيوانية" تغزو ستايل النساء في أسبوع الموضة

GMT 00:35 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

سنغافورة تقطتع جزءً من البحر لبناء ناطحات سحاب
العرب اليوم - سنغافورة تقطتع جزءً من البحر لبناء ناطحات سحاب

GMT 13:04 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

إلين دي جينيرز وبورتيا دي روسي تبيعان منزلهما بمبلغ ضخم
العرب اليوم - إلين دي جينيرز وبورتيا دي روسي تبيعان منزلهما بمبلغ ضخم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:48 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف
العرب اليوم - لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف

GMT 20:01 2019 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

"ناسا" تُنشط الساعة الذرية وتُطلقها إلى مدار الأرض في خطوة هامة للتنقل عبر الفضاء
العرب اليوم - "ناسا" تُنشط الساعة الذرية وتُطلقها إلى مدار الأرض في خطوة هامة للتنقل عبر الفضاء

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 17:57 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

نجيب ساويرس يسخر من محمد رمضان بعد حديثه المثير للجدل
العرب اليوم - نجيب ساويرس يسخر من محمد رمضان بعد حديثه المثير للجدل

GMT 01:22 2018 الأربعاء ,27 حزيران / يونيو

الفنانة عفاف شعيب تؤكّد ارتباط دور الواعظ بالنصح
العرب اليوم - الفنانة عفاف شعيب تؤكّد ارتباط دور الواعظ بالنصح

GMT 08:58 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس

عالم النفس الشهير فرويد يكشف معنى عبارة "الطفل أب الرجل"
العرب اليوم - عالم النفس الشهير فرويد يكشف معنى عبارة "الطفل أب الرجل"

GMT 19:18 2016 الجمعة ,01 تموز / يوليو

نادي القادسية الكويتي يرفض رحيل الثنائي المجمد والعامر
العرب اليوم - نادي القادسية الكويتي يرفض رحيل الثنائي المجمد والعامر

GMT 14:15 2015 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

فساتين وردية وسترات واسعة في فعاليات "أسبوع الموضة"
العرب اليوم - فساتين وردية وسترات واسعة في فعاليات "أسبوع الموضة"

GMT 14:36 2014 السبت ,05 إبريل / نيسان

تسريحات شعر مناسبة لذوات الجبين العريض
العرب اليوم - تسريحات شعر مناسبة لذوات الجبين العريض

GMT 00:48 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيو

جزيرة أبو منقار المواجهة لمدينة الغردقة في مصر الأكثر ثراء بأشجار المانجروف
العرب اليوم - جزيرة أبو منقار المواجهة لمدينة الغردقة في مصر الأكثر ثراء بأشجار المانجروف

GMT 00:56 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

التطبيق الصيني "تيك توك" الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأميركية
العرب اليوم - التطبيق الصيني "تيك توك" الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأميركية

GMT 23:13 2018 السبت ,02 حزيران / يونيو

دار الإفتاء تكشف حكم قراءة سورة الإخلاص والصلاة على النبي خلال "التراويح"
العرب اليوم - دار الإفتاء تكشف حكم قراءة سورة الإخلاص والصلاة على النبي خلال "التراويح"

GMT 22:42 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

أسعار ومواصفات سيارة "BMW M5 Competition 2019" الجديدة
العرب اليوم - أسعار ومواصفات سيارة "BMW M5 Competition 2019" الجديدة

GMT 21:54 2016 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

اللون الأسود الملكي يدخل عالم الديكور في طاولات السفرة الأنيقة
العرب اليوم - اللون الأسود الملكي يدخل عالم الديكور في طاولات السفرة الأنيقة

GMT 08:29 2016 الإثنين ,28 آذار/ مارس

ظهور حالات جديدة لمرض "جنون البقر" في فرنسا
العرب اليوم - ظهور حالات جديدة لمرض "جنون البقر" في فرنسا

GMT 05:51 2017 الخميس ,25 أيار / مايو

6 كوارث طبيعية تهدد الحياة على سطح الأرض
العرب اليوم - 6 كوارث طبيعية تهدد الحياة على سطح الأرض

GMT 07:19 2016 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

ويني هارلو تنتصر في تحديها وتصبح أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق
العرب اليوم - ويني هارلو تنتصر في تحديها وتصبح أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق

GMT 01:25 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس

بهية مستكة تؤكّد لـ "العرب اليوم" أن البخور له انواع والزار للترويح عن النفس
العرب اليوم - بهية مستكة تؤكّد لـ "العرب اليوم" أن البخور له انواع والزار للترويح عن النفس
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab