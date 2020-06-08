مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7300.48 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 32.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7300.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فيبكو, ودور, والأهلية, وأسترا الصناعية, والخزف السعودي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية, والإنماء طوكيو مارين, وولاء, وسلامة, والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.69% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والراجحي, وسيرا, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء, ودار الأركان, وأرامكو السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 653.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8231.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 49 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 615 ألف سهم تقاسمتها 1973 صفقة.