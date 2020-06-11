مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 043ر0 بالمائة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (85ر3524) نقطة مرتفعًا بـ (50ر1) نقطة وبنسبة (043ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (35ر3523) نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(492) ألف و(371) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (70ر2) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(453) ألف و(141) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (054ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (36ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (56) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (78ر3) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (413) ألف ريال عماني أي ما نسبته (66ر27) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (356) ألف ريال عماني بنسبة (88ر23) بالمائة.