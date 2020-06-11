بورصة تونس تقفل على ارتفاع

اقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.33 %، ليصل عند 6658.09 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.932 مليون دينار تونسي أي بنحو 1.388 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 33 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.