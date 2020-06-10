بورصة تونس تنهي معاملاتها على ارتفاع

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 14 % ، لتصل عند 6636.56 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 6.289 ملايين دينار تونسي أي بنحو 2.222 مليون دولار وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 28 شركة أخرى، واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.