بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.42%، ليصل إلى 6440.76 نقطة. وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.302 ملايين دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.