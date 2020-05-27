بورصة تونس تنهي تعاملاتها على انخفاض

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.12 %، ليصل إلى 6467 نقطة. وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.458 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.204 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.