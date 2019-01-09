بورصة مصر تخسر 700 مليون جنيه ومؤشرها الرئيسي يتراجع 28ر0 %

دفعت عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 28ر0% مسجلاً 58ر13365 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 14ر0% ليصل إلى 11ر687 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 01ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 96ر1723 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه ليصل إلى 89ر763 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 2ر1 مليار جنيه.