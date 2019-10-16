سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 17 أكتوبرأيلول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 17 أكتوبر/أيلول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 17 أكتوبر/أيلول فى البنوك المصرية

الريال العمانى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ريال عماني = 42.1624 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.0237 ريال عماني

اقتصاد عاجل
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سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 17 أكتوبرأيلول فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 17 أكتوبرأيلول فى البنوك المصرية



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