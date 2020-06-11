سعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 22 سنتًا

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر اغسطس القادم اليوم (58ر41) دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 22 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس /الثلاثاء/ الذي بلغ (36ر41) دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ (23) دولارًا أمريكيًا و(65) سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار (11) دولارًا أمريكيًا و(19) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.