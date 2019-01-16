الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.86 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.86 % أي ما يعادل 342 نقطة، وأقفل عند مستوى 39271 صفقة.

وبلغ حجم التداول 69177740 سهماً نفذت في 317 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 99 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 201 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.

واستحوذت أسهم شركات الطاقة والنفط والغاز والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.