انخفاض الجنيه الاسترليني مع ارتفاع حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

سجل الجنيه الاسترليني انخفاضاً ملحوظاً مقابل الدولار الامريكي وسط حالة عدم اليقين السياسي في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الباوند في أسواق المال اللندنية اليوم، مقابل العملة الأمريكية بنسبة 1% ليصل الى 1.2845 دولاراً، كما انخفض بنسبة 0.2% مقابل اليورو ليصل إلى 1.1422 يورو.

وعزا محللون ذلك الانخفاض الى ردة الفعل على آخر الأخبار المتعلقة بمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.