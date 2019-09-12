سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 12 سبتمبرآيلول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 12 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 12 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

الريال القطرى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ريال قطري = 4.5092 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.2218 ريال قطري

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