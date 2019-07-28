مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 65ر3745 نقطة منخفضًا بـ 1ر9 نقطة وبنسبة 24ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 76 ر3754 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و549 ألفًا و135 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 05ر36 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و138 ألفًا و665 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 065ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 27ر18 مليار ريال عماني.