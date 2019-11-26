مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,520.32 بانخفاض قدره 0.44 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 758.73 بانخفاض قدره 1.39 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و244 ألفا و103 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 710 آلاف و654 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 45 صفقة.