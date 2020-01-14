سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.6%



هبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية ،اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.6% إلى 1538.84 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.7% إلى 1539.70 دولاراً أمريكياً.