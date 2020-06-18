الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.91 % أي ما يعادل 308 نقاط، وأقفل عند مستوى 33539 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 115410950 سهماً، وتم التداول على أسهم 347 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 99 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 219 شركة، واستقرت قيمة أسهم 29 شركة.