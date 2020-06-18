المؤشر القياسي الياباني يبدأ معاملات طوكيو منخفضا 0.41%

انخفض المؤشر القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وتراجع المؤشر 0.41 في المئة مسجلا 22363.88 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 في المئة ليصل إلى 1581.18 نقطة.