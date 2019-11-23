الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية لتداولات اليوم، انخفاضًا طفيفًا مع عزوف المستثمرين في ظل رسائل متضاربة وغياب أي مؤشرات ملموسة على تقدم في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 55.2 نقطة، ما نسبته 0.2 في المئة ليصل عند مستوى 27765.89 نقطة، فيما نزل مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.16 في المئة، ما يعادل 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3103.47 نقطة.

وهبط مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 20.52 نقطة، ما نسبته 0.24 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 8506.21 نقطة.