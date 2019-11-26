الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.1 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.1 % أي ما يعادل 417 نقطة، وأقفل عند مستوى 37795 نقطة.

وبلغ حجم التداول 334183850 سهماً نفذت في 351 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 123 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 217 شركة، واستقرت قيمة أسهم 11 شركة.