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مؤشر بورصة لندن يغلق على إرتفاع

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العرب اليوم - مؤشر بورصة لندن يغلق على إرتفاع

بورصة لندن
لندن - العرب اليوم

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على إرتفاع.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 0.66 بالمائة، ما يعادل 45.03 نقطة، ليصل عند مستوى 6906.63 نقطة.

 

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مؤشر بورصة لندن يغلق على إرتفاع مؤشر بورصة لندن يغلق على إرتفاع



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مؤشر بورصة لندن يغلق على إرتفاع مؤشر بورصة لندن يغلق على إرتفاع



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