كشف غابرييل صوما، عضو المكتب الاستشاري، للرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، عن تقديم العراق طلب للبنك الدولي، من اجل الحصول على مساعدة مالية، فيما اشار الى أن واشنطن ستعمل على تحقيق ذلك.وقال صوما في حديثه صحفي، إن “العراق طلب من البنك الدولي مساعدة مالية والولايات المتحدة مساهم كبير في البنك الدولي وستساعده في ذلك، لأن سمعة العراق من الناحية المالية جيدة جداً”.واضاف أن “واشنطن تريد معرفة ماذا تريد الحكومة العراقية منها، فهل ستقرر خروج القوات الامريكية او بقائها بصيغة تفاهمية وادوار محددة”.ولفت الى أن “النفوذ الايراني في العراق يهدد امن العراق، وخطر داعش مايزال قائما بـ 10 آلاف عنصر من داعش، وهناك تهديد للعراق من قبل الميليشيات التي تتلقى المال والسلاح والاوامر من ايران”.وبين أنه “في الوقت الحاضر لا اعتقد وجود توجه نحو خروج القوات الامريكية من العراق، بسبب خطر داعش في المنطقة”.