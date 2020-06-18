البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.29 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.29% ما يعادل 1.39 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 473.95 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 39,053 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 94,768 دولاراً نفذت خلال 32 صفقة.